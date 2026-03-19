Tuga: Preminuo student (19) koji je pao sa četvrtog sprata Studentskog doma u Kotoru

Student Pomorskog fakulteta iz Bileće pao je sa četvrtog sprata studentskog doma u Kotoru Nakon šest dana borbe, student je podlegao povredama Student Pomorskog fakulteta iz Bileće (19) podlegao je povredama u Kliničkom centru Crne Gore, zadobijenim nakon pada sa četvrtog sprata Studentskog doma "Spasić-Mašera" u Kotoru, prenose crnogorski mediji. Student je sa prozora doma pao u petak,13. marta Zbog ozbiljnosti povreda odmah je prevezen u Klinički centar Crne