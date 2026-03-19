Preminuo student nakon pada sa četvrtog sprata doma u Kotoru

Student Pomorskog fakulteta (19) podlegao je povredama u Kliničkom centru Crne Gore, nakon što je prošle sedmice pao sa četvrtog sprata studentskog doma "Spasić-Mašera" u Kotoru. Tragedija se desila u petak prošle sedmice, a taj brucoš iz Bileće odmah je prevezen u KCCG, zbog ozbiljnosti povreda, prenose podgoričke Vijesti. Iz Uprave policije "Vijestima" je tada nezvanično rečeno da se radi o nesrećnom slučaju, a ne o pokušaju samoubistva.