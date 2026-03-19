Federalne rezerve SAD "koče" kamate, plemeniti metali u padu: Cena zlata pala za 5 a sredbra za 10 odsto

Cene plemenitih i industrijskih metala oštro su pale danas na njujorškoj berzi Komeks usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku i jačanja očekivanja da Federalne rezerve neće smanjivati kamatne stope tokom 2026, pri čemu je zlato izgubilo više od pet odsto, a srebro više od 10 odsto svoje vrednosti.

Investitori su reagovali nakon što je predsednik Federalni rezervi Džerom Pauel poručio da amarička centralna banka neće žuriti sa smanjenjem kamata sa sadašnjih 3,5 do 3,75 odsto bez jasnih signala usporavanja inflacije, prenosi Rojters. Fed i dalje najavljuje jedno smanjenje kamatne stope od 25 baznih poena tokom godine, ali tržišta sada sve više računaju na scenario bez promena, što vrši pritisak na cene zlata koje ne donosi prinos. Tržišta prate dalju