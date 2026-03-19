ECB nije mijenjao kamatne stope u eurozoni, izgledi neizvjesni zbog rata

FRANKFURT - Europska središnja banka (ECB) ponovo je u četvrtak potvrdila važeće kamatne stope u eurozoni, istaknuvši izrazitu neizvjesnost zbog rata na Bliskom istoku koji bi preko viših cijena energije trebao kratkoročno potaknuti inflaciju i zakočiti gospodarski rast.

Kamatna stopa za refinanciranje banaka iznosit će tako i dalje 2,15 posto, a kamatna stopa na prekonoćne depozite banaka 2,0 posto. Za prekonoćne pozajmice komercijalne banke plaćat će i ubuduće kamatu od 2,4 posto. Zbog rata na Bliskom istoku izgledi su znatno neizvjesniji, stvarajući rizike od jačanja inflacije i slabljenja gospodarskog rasta, navodi se u obrazloženju današnje odluke upravnog vijeća ECB-a. Skuplji energenti Rat će kratkoročno znatno utjecati na