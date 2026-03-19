Osetan pad svetske trgovine u ovoj godini

ŽENEVA - Rast svetske trgovine robom značajno će se usporiti u ovoj godini, sa 4,6 odsto u 2025. na 1,9 odsto, a moguće je i dodatno pogoršanje ako cene energenata nadalje budu rasle zbog rata na Bliskom istoku, navodi se u danas objavljenom izveštaju Svetske trgovinske organizacije. Ako se osvreno na trgovinu uslugama, prognozira se usporavanje rasta sa 5,3 odsto prošle godine na 4,8 odsto u 2026. Trgovina robom i uslugama će zajedno porasti za 2,7 odsto u 2026.