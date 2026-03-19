Strašna statistika u Crnoj Gori: U 2025. godini 1.877 slučajeva nasilja u porodici, broj prekršaja porastao osam puta

Tokom prošle godine je formirano ukupno 1.877 predmeta povezanih sa nasiljem u porodici ili u porodičnoj zajednici, pokazuju podaci iz drugog Izveštaja o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23.

To govori da se Crna Gora suočava sa ogromnim porastom prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, a izvršna direktorka NVO Sistem, Neda Radović, za Portal RTCG ističe da ovi podaci moraju probuditi ne samo institucije, već i celo društvo. Poređenja radi, u krivičnom postupku je evidentiran porast od 24,2 odsto u odnosu na 2024. godinu, dok je u prekršajnom postupku situacija još drastičnija, broj zahteva porastao je čak 8,22 puta (sa 71 u 2024. na 584 u 2025.