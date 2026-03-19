Gabard: Ciljevi SAD i Izraela u Iranu se razlikuju

Direktorka američke Nacionalne obaveštajna službe Tulsi Gabard izjavila je danas da se ciljevi američkog predsednika Donalda Trampa u Iranu razlikuju od ciljeva izraelske vlade, navodeći da je Izrael usredsređen na onesposobljavanje iranskog rukovodstva, uključujući vrhovnog lidera.

Gabard je, tokom saslušanja u Odboru za obaveštajne poslove Predstavničkog doma SAD, istakla da su američki ciljevi uništavanje iranskih kapaciteta za lansiranje i proizvodnju balističkih raketa, kao i mornarice, uključujući mornaricu iranske Islamske revolucionarne garde i minske kapaciteta, prenosi NBC Njuz. Na pitanje da li Izrael podržava poziv predsednika Donalda Trampa na postizanje sporazuma sa Iranom, Gabard je rekla da nema informacije o tome, kao ni o