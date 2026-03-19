Hegset o Iranu: Dovršićemo ovaj posao, danas slede najjači udari

Američki ministar odbrane Pit Hegset održao je konferenciju za medije o ratu u Iranu, poručivši da će Sjedinjene Američke Države nastaviti sa intenzivnim napadima i da neće stati dok operacija ne bude završena.

Na početku obraćanja rekao je da je razgovarao sa porodicama šest američkih vojnika koji su poginuli prošle nedelje, kada se vojni avion za dopunu gorivom srušio iznad Iraka. Istakao je da su porodice zatražile nastavak operacije. „Rekli su: Završite ovo, odajte počast njihovoj žrtvi, ne posustajte i ne zaustavljajte se dok posao ne bude gotov“, rekao je Hegset. Dodao je da su i on i predsednik SAD na to odgovorili jednostavno: „Naravno da ćemo završiti ovo.