NUNS: Centar za društvenu stabilnost ugrožava bezbednost Verana Matića, zahtevamo hitno reagovanje institucija
Nova pre 26 minuta
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) najoštrije osuđuje pretnje upućene predsedniku Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veranu Matiću od strane Centra za društvenu stabilnost i zahteva hitnu i odlučnu reakciju nadležnog tužilaštva.
Objava Centra za društvenu stabilnost, nevladine organizacije bliske vlasti, na društvenim mrežama, u kojoj se navodi: „Ako neko od vas u narednih mesec ili dva vidi Verana Matića, recite mu da nije jedini (pseudo) novinar koji je puštao bradu i da bude još malo strpljiv, nastavak uskoro stiže…“, predstavlja krajnje uznemirujuću pretnju, koja se ne može tumačiti drugačije nego kao otvoreno prizivanje nasilja. Posebno zabrinjava činjenica da ova poruka očigledno