Vlasti da osiguraju bezbednost Verana Matića: Javni poziv Jana Bratua iz OEBS

Predstavnik OEBS-a za slobodu medija Jan Bratu je danas pozvao Javno tužilaštvo Srbije na istragu, a druge vlasti da osiguraju bezbednost novinara i predsednika Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Verana Matića kome su na društvenim mrežama pretnje upućene iz novosadskog „Centra za društvenu stabilnost“.

Uznemirenost zbog nastavka kampanje pretnji ANEM je preneo da je Bratu naveo da je „uznemiren što se nastavlja kampanja pretnji i zastrašivanja istaknutog srpskog novinara i zagovornika slobode medija Verana Matića“. Ocenio je da se nedavna objava na „X“ nalogu „Centra za društvenu stabilnost“ može shvatiti kao zastrašivanje i kao direktna pretnja smrću Matiću. „Pozivam Tužilaštvo Srbije da brzo sprovede istragu i vlasti da osiguraju bezbednost gospodina