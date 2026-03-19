Avion iz Dohe sa 250 srpskih državljana sleteo u Beograd

Ministarstvo spoljnih poslova, u koordinaciji sa Vladom Srbije, organizovalo je još jedan evakuacioni let, kojim je 250 državljana Srbije iz Dohe doputovalo na beogradski aerodrom, saopštilo je ministarstvo.

Evakuisani su srpski državljani koji su se zatekli u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović, koji je koordinirao evakuacijom, iz Dohe je ranije poručio da je ovo, u logističkom smislu, najzahtevnija operacija koja je sprovedena do sada. "Tokom cele noći smo transportovali naše ljude i prevozili ih iz Bahreina i Kuvajta kroz Saudijsku Arabiju ovde do Katara. Reč je o vrlo složenim procedurama, ali evo, svi smo se