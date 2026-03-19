Mlekari i poljoprivrednici: Izjava ministra o ilegalnom uvozu sireva uznemirila javnost

Javnost je uznemirena izjavom ministra poljoprivrede Dragana Glamočića "da se u Srbiji neometano sprovodi ilegalan uvoz sireva".

Tako su ocenili kraljevačko Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja i čačansko udruženje poljoprivrednika "Šajkača" i zatražili hitnu reakciju nadležnih institucija i procesuiranje svih koji učestvuju u tom ilegalnom uvozu. Oni su naveli da nijedno od poljoprivrednih udruženja koja su blokirala puteve u Srbiji od 11. februara do 5. marta zbog nezadovoljstva stanjem u poljoprivredi, nisu bila pozvana na sastanak sa Glamočićem, koji je održan u utorak u