Nagli skok cena nafte i gasa – Vučić: Komplikovana situacija za nas, šest pitanja je ključno; Vlada Srbije donela hitne mere…

Vlada Srbije produžila je zabranu izvoza nafte i naftnih derivata do 2. aprila 2026. godine. Zabrana se odnosi na dizel, benzin i sirovu naftu i važi za sve vidove transporta. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da je odlučeno da se iz rezervi pusti 40.000 tona dizela, kao dodatna mera za zaštitu tržišta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom o zajedničkom prevazilaženju krize na različitim poljima

Pripremila Ružica Vranjković Đedović: Država neće prenositi teret povećanja cene nafte na građane i privredu Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je večeras da država neće prenositi teret rasta cena nafte na građane i privredu, navodeći da se očekuje umeren i kontrolisan rast cena goriva. "Mi, kao što znate, petkom ujutru određujemo nove cene dizela i benzina. Mi smo u prethodnoj nedelji povećali za pet dinara dizel, za dva dinara