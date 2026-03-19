Direktor Kaš Patel potvrdio: "FBI kupuje podatke koji se mogu koristiti za praćenje ljudi"

Telegraf pre 11 minuta
Američki Federalni istražni biro (FBI) kupuje informacije koje se mogu koristiti za praćenje kretanja ljudi i istorije lokacija, izjavio je danas direktor FBI Kaš Patel.

To je prva potvrda da FBI aktivno kupuje podatke o ljudima otkako je bivši direktor te agencije Kristofer Rej 2023. godine rekao da je FBI kupovao podatke o lokaciji u prošlosti, ali da to nije više radio u vreme kada je on dao tu izjavu, prenosi Politiko. "Kupujemo komercijalno dostupne informacije koje su u skladu sa Ustavom i zakonima iz Zakona o privatnosti elektronskih komunikacija, i to nas je dovelo do nekih vrednih obaveštajnih podataka", rekao je Patel
