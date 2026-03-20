Proleće počinje danas u 15 časova i 46 minuta

Beta pre 1 sat

 Proleće počinje danas u 15 časova i 46 minuta, saopštilo je Astronomsko društvo "Ruđer Bošković".

Sunce u Beogradu je jutros, na dan početka proleća, izašlo u 5.41, a zalazi u 17.50 minuta, što znači da će obdanica trajati 12 sati i devet minuta, a noć 11 časova i 51 minut.

Na dan prolećne ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine jer, kako se navodi, Zemljina atmosfera prividno uzdiže Sunce iznad horizonta.

Proleće 2026. trajaće deo marta, ceo april i maj i deo juna, na severnoj Zemljinoj polulopti, dok na južnoj Zemljinoj polulopti počinje jesen, preneo je Danas.

Proleće, po astronomskom kriterijumu, traje do 21. juna (10.24), odnosno 92 dana, 17 sati i 38 minuta, dva minuta kraće nego prošle godine.

Letnje računanje vremena počeće 29. marta u dva sata nakon ponoći.

(Beta, 20.03.2026)

