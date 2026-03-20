Umro američki glumac Čak Noris

Poznate su njegove uloge u velikom broju akcionih filmova iz 1970-ih i 1980-ih, među kojima "Nestali u akciji", "Oktagon", "Kod tišine" i mnogi drugi.

Ističe se da je "svojim radom, disciplinom i ljubaznošću inspirisao milione širom sveta i ostavio trajan utisak na toliko života".

Američki glumac i majstor borilačkih veština Čak Noris umro je u 86. godini, saopštila je njegova porodica.

Zvezde akcionih filmova, ali i pisac Stiven King, odali počast preminulom Čaku Norisu

Smrt Čaka Norisa, zvezde akcionih i borilačkih filmova koja je na internetu stekla mitski status, dočekana je sa poplavom izraza saučešća kod kolega glumaca, glumica i obožavalaca, a počast je odao i pisac Stiven King, čiji se politički pogledi značajno razlikuju od Norisovih.

Majstor borilačkih veština, koji je glumačku karijeru započeo igrajući u filmu svog prijatelja Brusa Lija "Na zmajevom putu" (1972), umro je juče, a njegova smrt je obnarodovana danas. Prema navodima Norisove porodice, on je "iznenada preminuo", prenosi agencija AP.

Potom su se sa izjavama saučešća oglasile druge velike zvezde akcionih filmova: Silvester Stalone, Žan-Klod Van Dam, Dolf Lundgren i Arnold Švarceneger.

Van Dam je preko Instagrama saopštio da se sa zvezdom TV serije "Voker, teksaški rendžer" i filmova kao što su "Delta Fors", "Zakon ćutanja", "Oktagon" i "Invazija na SAD" poznavao od početka svoje karijere, da ga je "uvek poštovao kao čoveka kakav je bio" i da "nikada neće biti zaboravljen".

Dolf Lundgren je, pak, preko Instagrama rekao da je Čak Noris "šampion", na kojeg se "uvek ugledao" i koji je imao "poštovanja, smernosti i snage" da bi bio čovek; Silvester Stalone je saopštio da se "sjajno provodio radeći sa Čakom" i da je on bio "pravi Amerikanac u svakom pogledu", dok je Arnold Švarceneger odao počast Norisu za ljubaznost, posedovanje vere i uticaj koji je ostavio na svet.

Glumac Lorenco Lamas, kojeg je Noris obučavao u borilačkim veštinama, upozorio je "zli svet" da se "na kapijama nalazi anđeo što donosi posledice."

"Čak Noris ne samo što je dobio krila. On vraća milo za drago", napisao je Lorenco Lamas, aludirajući na Norisov mitski status neuništivog čoveka koji je dobio na internetu kroz famozne "Činjenice o Čaku Norisu".

Glumac Li Mejdžors se preko Instagrama obratio preminulom prijatelju i predložio mu da "dobrog gospoda nauči nekim karate-potezima".

Kćerka Elvisa Prislija, Prisila, saopštila je da ju je Noris obučavao u karateu i da će joj zauuvek nedostajati, a glumica Morgan Ferčajld je objavila da je uvek bila ljubiteljka borilačkih veština, da se družila sa Norisom, smatrala ga prijateljem, i da je uvek bio veliki džentlmen.

Stiven King se oprostio od Norisa tako što je na društvenoj mreži Iks objavio jednu od sebi omiljenih "činjenica o Čaku Norisu": "Čak Noris ne pušta vodu u klozetsku šolju. On natera g**na da se useru od straha."

"Drugi favorit: 'Kada se rodio, Čak Noris je majku iz bolnice odvezao kući", napisao je King, a onda je dodao: "Iskreno, mislim da je bio sjajan. (Film) 'Tihi gnev' (iz 1982. godine, u kojem je Noris igra šerifa koji se nosi sa manijakalnim ubicom) prestravio je i mene i moje sinove".

Stiven King je najveći živi pisac horora na svetu. King je liberalnih pogleda na svet i podržava Demokratsku partiju SAD. Noris je, pak, konzervativnih pogleda i uvek je podržavao republikanske kandidate, uključujući sadašnjeg predsednika SAD Donalda Trampa.