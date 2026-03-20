Mnoge holivudske ličnosti i političari oprostili se od Čaka Norisa, među njima i legendarni Žan-Klod Van Dam

Mnoge holivudske ličnosti, ali i svetski političari, oprostili su se od glumca Čaka Norisa, poznatog po ulogama u brojnim akcionim filmovima, koji je danas preminuo u 86. godini.

Počast Norisu na društvenim mrežama odali su, između ostalih, Silvester Stalone, Dolf Lundgren i Žan-Klod Van Dam, preneo je AP. "Najdublje saučešće povodom smrti mog prijatelja, Čaka Norisa. Poznavao sam ga od malih nogu i uvek sam poštovao čoveka kakav je on bio. Moje srce i molitve su uz njegovu porodicu. Nikada neće biti zaboravljen", napisao je Van Dam na Instagramu. A post shared by Jean-Claude Van Damme (@jcvd) Dolf Lundgren nazvao je Norisa šampionom i