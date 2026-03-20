BLOG UŽIVO: Izraelska vojska tvrdi da je ubijen šef obaveštajne službe jedinice Basidž, Netanjahu pristao da obustavi napade na iranska gasna polja (FOTO)

Nastavlja se sukob na Bliskom istoku a tokom noći su se čuli eksplozivni udari u Jerusalimu i Teheranu, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Saudijska Arabija i Bahrein prijavili napade raketama i dronovima, uključujući požar u kuvajtskoj rafineriji. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Izrael „obustavlja“ napade na iranska gasna polja po zahtevu američkog predsednika Donalda Trampa, odbacujući tvrdnje da je uvukao SAD u rat sa Iranom.

Zamenik premijera i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani izjavio je danas da ne vidi neposredne bezbednosne pretnje za Italiju, uprkos upozorenjima Irana o mogućim napadima na turističke destinacije. Tajani je ocenio da su iranske pretnje "veoma neodređene", ali da ih, kako je istakao, "ne treba potcenjivati", prenosi Ansa. On je naglasio da su italijanske bezbednosne i obaveštajne službe pojačale kontrolu od početka sukoba, dodajući da povećane mere ne