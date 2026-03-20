Danas u 15 sati i 46 minuta počinje proleće

Danas, 20. marta, tačno u 15 sati i 46 minuta počinje proleće, trajaće ukupno 92 dana, 17 sati i 38 minuta, sve do 21. juna, kada počinje leto.

A za samo desetak dana preći ćemo i na letnje računanje vremena. Evo šta kaže vremenska prognoza – kakvo će biti vreme prvog dana proleća. Na dan početka proleća obdanica i noć traju po 12 sati, pa se ovaj astronomski događaj naziva i dan prolećne ravnodnevice. Istovremeno, na južnoj Zemljinoj polulopti počeće jesen. Prema astronomskim proračunima, proleće će ove godine trajati do 21. juna, tačnije do 10:24 časova toga dana, što znači da ćemo u njemu uživati tačno