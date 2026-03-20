Miroslav Aleksić (NPS): Prolećno zasedanje Skupštine ne počinje jer vlast ne želi da se opozicija čuje uoči izbora

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je danas da redovno prolećno zasedanje Skupštine Srbije nije počelo jer vlast ne želi da se u parlamentu vodi rasprava koja bi opoziciji omogućila da dopre do građana uoči lokalnih izbora 29. marta.

Aleksić je za list Danas rekao da je redovno prolećno zasedanje trebalo da počne prvog utorka u martu, kako je predviđeno skupštinskim Poslovnikom, ali da poslanici nisu dobili zvaničan saziv, niti je to zasedanje formalno započeto. Dodao je da, imajući u vidu izborni period i praznik koji sledi nakon njih, ne očekuje održavanje sednice pre Uskrsa (12. april). Lider NPS je ocenio da u radu parlamenta postoje problemi u vezi sa poštovanjem Poslovnika i zakona