Aleksić: „Nije počelo prolećno zasedanje Skupštine jer vlast ne želi da se opozicija čuje uoči izbora“
Aleksić je za list Danas rekao da je redovno prolećno zasedanje trebalo da počne prvog utorka u martu, kako je predviđeno skupštinskim Poslovnikom, ali da poslanici nisu dobili zvaničan saziv, niti je to zasedanje formalno započeto.
Dodao je da, imajući u vidu izborni period i praznik koji sledi nakon njih, ne očekuje održavanje sednice pre Uskrsa (12. april). Lider NPS je ocenio da u radu parlamenta postoje problemi u vezi sa poštovanjem Poslovnika i zakona predsednice Ane Brnabić, kao i da se radi o gruboj zloupotrebi za koju ne postoje ni odgovornost ni sankcije, jer „pravosuđe nije nezavisno“. „Eto, tu smo gde smo. Tako da zloupotreba je prisutna svuda i na svim mestima jer nemamo državu“,