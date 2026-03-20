BLOG UŽIVO Izrael ubio još jednog iranskog generala: Počinje bitka za Ormuski moreuz, Pentagon šalje pojačanje

Rat između SAD-a, Izraela i Irana prerastao je u ozbiljnu regionalnu krizu koja već nedeljama potresa Bliski istok i ima sve veće posledice po ostatak sveta. Sukobi se više ne odvijaju samo na jednoj teritoriji, već zahvataju širi region kroz vazdušne napade, napetosti na ključnim pomorskim rutama i rastuću političku neizvesnost.

Istovremeno, globalna tržišta energije i bezbednosna situacija postaju sve nestabilniji, dok se postavlja pitanje koliko daleko ovaj sukob može da eskalira i kakve će dugoročne posledice ostaviti. Izraelska vojska potvrdila je ubistvo generala Alija Mohamada Naeinija, portparola iranskog Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC), koji je poginuo u noćnom vazdušnom napadu. Vojska je saopštila da je Naeini ubijen tokom napada izvedenog tokom noći. Prethodno su