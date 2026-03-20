GORIVO OPET POSKUPELO: Evo koliko sada košta dizel i benzin

Vozače u Srbiji danas je dočekalo novo poskupljenje goriva.

Od 15 časova na pumpama važe više cene i za dizel i za benzin. Prema najnovijim podacima, litar dizela sada košta 212 dinara, dok je cena benzina 188 dinara po litru. U odnosu na prethodnu nedelju: Ovo je nastavak trenda rasta cena koji vozači u Srbiji prate iz nedelje u nedelju. Nove cene goriva primenjuju se od danas u 15 časova i važiće do sledećeg petka, kada se očekuje novo usklađivanje.