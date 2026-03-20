Nacionalni dan borbe protiv raka dojke: Prevencija i rana dijagnostika ključne

Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, 20. mart, obeležava se sa ciljem podizanja svesti o značaju ranog otkrivanja ove bolesti, koja je najčešći maligni tumor kod žena.

Stručnjaci ističu da je rak dojke izlečiv u više od 90 odsto slučajeva ukoliko se otkrije na vreme, zbog čega su redovni preventivni pregledi od presudnog značaja. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot, u pirotskom okrugu je tokom 2024. godine registrovano 57 novoobolelih žena, dok je 16 preminulo od ove bolesti. Rak dojke nalazi se na prvom mestu po učestalosti obolevanja kod žena, sa učešćem od 30,6 odsto. Najviše obolelih je u starosnoj grupi od 50 do 69