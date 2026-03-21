Preminuo bivši specijalni tužilac i direktor FBI Robert Miler

Robert Miler (Mueller), bivši direktor američke federalne policije (FBI) koji je vodio istragu o navodnom ruskom mešanju u predsedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) 2016. godine, preminuo je u 81. godini, preneli su večeras američki mediji.

Miler je preuzeo dužnost šefa FBI samo nekoliko dana pre napada 11. septembra 2001. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Napustio je funkciju u septembru 2013. godine, a zatim je dobio zadatak da istraži navode o ruskom mešanju od 2017. do 2019. godine u korist Donalda Trampa (Trump) za vreme njegovog prvog predsedničkog mandata.

Posle istrage koja je trajala 22 meseca, Miler je odlučio da podigne optužnicu protiv 34 osobe, uključujući i saradnike Donalda Trampa, ali ne i protiv samog američkog predsednika.

List Njujork tajms (The New York Times) je prošle godine preneo da je Miler, odlikovani veteran američke vojske iz Vijetnamskog rata, boluje od Parkinsonove bolesti.

21.03.2026