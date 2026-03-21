Preminuo bivši specijalni tužilac i direktor FBI Robert Miler

Beta pre 1 sat

Robert Miler (Mueller), bivši direktor američke federalne policije (FBI) koji je vodio istragu o navodnom ruskom mešanju u predsedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) 2016. godine, preminuo je u 81. godini, preneli su večeras američki mediji.

Miler je preuzeo dužnost šefa FBI samo nekoliko dana pre napada 11. septembra 2001. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Napustio je funkciju u septembru 2013. godine, a zatim je dobio zadatak da istraži navode o ruskom mešanju od 2017. do 2019. godine u korist Donalda Trampa (Trump) za vreme njegovog prvog predsedničkog mandata.

Posle istrage koja je trajala 22 meseca, Miler je odlučio da podigne optužnicu protiv 34 osobe, uključujući i saradnike Donalda Trampa, ali ne i protiv samog američkog predsednika.

List Njujork tajms (The New York Times) je prošle godine preneo da je Miler, odlikovani veteran američke vojske iz Vijetnamskog rata, boluje od Parkinsonove bolesti.

(Beta, 21.03.2026)

Povezane vesti »

Ključne reči

Predsednički izboriIzboriFBI

Svet, najnovije vesti »

