Pristalice SNS ulaze u Beogradsku Arenu: Pevaće im i Vesna Zmijanac

Pristalice Srpske napredne stranke počele su oko 14 časova da ulaze u Beogradsku arenu, gde bi u 16 sati trebalo da počne skup vladajuće stranke pod sloganom „Za Srbiju, za našu porodicu“, uz učešće predsednika države Aleksandra Vučića.

Predsednik SNS Miloš Vučević najavio je u petak da će na skupu u Areni biti predstavljene liste te stranke i programi za predstojeće izbore u deset lokalnih samouprava, za koje je naveo da su više od lokalnih izbora. „Predsednik će se osvrnuti i na Strategiju 2030, ali i pričati i o idejama za svih deset opština. I da ljudi vide koga smo kandidovali“, kazao je Vučević. Lokalni izbori biće održani 29. marta u Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Kuli, Knjaževcu,