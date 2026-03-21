Krajem 2025. godine nastavljen rast tržišta nepokretnosti u Srbiji

Tržište nepokretnosti u Srbiji u četvrtom kvartalu 2025. godine pokazuje rast vrednosti tržišta od 9 odsto i rast broja transakcija od 6,9 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je danas iz Republičkog geodetskog zavoda.

Ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u istom kvartalu 2025. godine iznosila je 2,4 milijarde evra, što predstavlja najviši kvartalni nivo od uspostavljanja Registra cena nepokretnosti, dok je broj kupoprodajnih ugovora bio 37.386. Kako se navodi, od 2,4 milijarde evra, 394,8 miliona evra dolazi sa delimično regulisanog tržišta. Najveći udeo u ukupnoj vrednosti prometovanih nepokretnosti zauzima prodaja stanova sa 1,4 milijarde evra (sa