Promenljivo oblačno i do 15 stepeni, moguća slaba kiša u planinskim predelima

Promenljivo oblačno vreme biće danas u većini mesta u Srbiji, uz sunčane intervale i slab i umeren vetar, istočni i severoistočni, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), navodeći da će najviša temperatura biti od deset do 15 stepeni.

Slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok je u višim planinskim predelima moguće i provejavanje slabog snega. Prema prognozi RHMZ, i narednih dana jutra će biti hladna, sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana u većini mesta biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima, uz najvišu dnevnu temperaturu od 14 do 18 stepeni. Slaba kratkotrajna kiša se očekuje ponegde samo u ponedeljak i utorak, kada je u višim planinskim predelima