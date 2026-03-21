Srbija kupuje nadzorne sisteme od Izraela da bi gazila neposlušne

Evropa je najveći izvoznik oružja u Izrael nakon SAD. Izvozi ga Italija, izvozi ga Nemačka, izvozi i Srbija, koja nije deo EU, ali jeste deo kontinenta, pa je i deo problema. Evropske zemlje su zabole nož pravo u srce onome što je ostalo od međunarodnog prava

Frančeska Albaneze rođena je u mestu po imenu Arijano Irpino na jugu Italije. Izgledom je besprekorna italijanska dama. Međutim, ispod poetičnosti njenog imena, njene pojave i naziva njenog rodnog mesta, krije se sila koja je ekvivalent barem jedne solidne armije. Albaneze je specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za Okupirane palestinske teritorije. Najjači je i najgnevniji glas Evrope u odbrani Palestinaca, koji su se u žestokoj konkurenciji izborili za