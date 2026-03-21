EU traži način da isplati zajam Ukrajini; Zelenski čeka prvu tranšu u aprilu; Mađarska ne menja stav

Rat u Ukrajini – 1.487. dan. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da će Evropska unija pronaći način da Ukrajini isplati obećanih 90 milijardi evra kredita, uprkos protivljenju Mađarske. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da u aprilu čekaju prvu tranšu iznosa koji su dogovorili za ovu godinu. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je stav njegove zemlje u vezi sa zajmom isti.

Rusija napala Ukrajinu s više od 150 dronova Ruske snage su napale Ukrajinu sa154 bespilotne letelice, od kojih su oko 90 bili "šahedi", saopštilo je Vazduhoplovstvo. Prema podacima ukrajinske vojske, 148 njih je oboreno ili ugušeno. Zabeleženo je pet udarnih bespilotnih letelica koje su pogodile četiri lokacije, kao i oborene bespilotne letelice (fragmenti) koje su pale na sedam lokacija. Navodi se da je ruski dron uništio privatnu kuću u Zaporožju, u kojoj je