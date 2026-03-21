Tramp: Razmatramo smanjenje vojnih aktivnosti; Mediji: Iran gađao američko-britansku bazu u Indijskom okeanu

Sukobi na Bliskom istoku nastavljeni su izraelskim udarima na Iran, u kojima su ubijeni visoki vojni zvaničnici, dok Teheran uzvraća raketnim i dronskim napadima širom regiona. Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da su "blizu ispunjenja ciljeva u ratu" i da SAD razmatraju smanjenje aktivnosti u Iranu. Mediji prenose da je Iran ispalio rakete prema američko-britanskoj bazi u Indijskom okeanu, ali da rakete nisu pogodile bazu.

09:11 SAD ukinule sankcije na iransku naftu na moru, Iran negira da ima naftu u međunarodnim vodama Administracija američkog predsednika Donalda Trampa ukinula je sankcije na kupovinu iranske nafte na moru na 30 dana, tvrdeći da će time na globalna tržišta biti pušteno oko 140 miliona barela i smanjen pritisak na snabdevanje energijom, što je izazvano američko-izraelskim ratom protiv Irana. Iransko ministarstvo za naftu odbacilo je kao "psihološki trik" izjave