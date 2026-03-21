"Prvo nafta, pa novac" Mađari objasnili: Zelenski greši

MINISTAR spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da Budimpešta neće podržati slanje novca Ukrajini dok traje, kako je naveo, "naftna blokada", odbacujući tvrdnje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da će EU pronaći način da odobri kredit od 90 milijardi evra.

- Predsednik Zelenski greši, jer u Evropskoj uniji postoje jasna pravila: Brisel može da odobri tih 90 milijardi evra Ukrajini samo uz jednoglasnost - naveo je Sijarto, ističući da je stav Mađarske jasan - "prvo nafta, pa novac", preneo je mađarski Hirado. Sijarto je istakao i da sve dok Ukrajina bude držala Mađarsku pod "naftnom blokadom", Budimpešta i njena "suverena nacionalna vlada" neće pristati na slanje bilo kakvog novca Kijevu. Sijarto
