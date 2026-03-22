NBA centar vređao Dončićevu porodicu na srpskom VIDEO

Slovenački košarkaš Luka Dončić i njegova porodica bili su meta uvreda u utakmici u kojoj su Los Anđeles Lejkersi savladali Orlando Medžik 9. put zaredom (105:104).

Dončić je na konferenciji za medije objasnio da mu je Goga Bitadze, košarkaš Orlanda, tokom meča uputio veoma ličnu uvredu o njegovoj porodici, zbog čega je izgubio živce. "Rekao je kod slobodnog bacanja da će da j**e celu moju porodicu. U jednom trenutku jednostavno ne mogu da izdržim. Moram da stanem u svoju odbranu. Ali znam, moram da budem bolji. Saigrači su uz mene i danas sam ih izneverio. Nadam se da će tehnička biti poništena", rekao je Dončić. Dončić je