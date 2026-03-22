"Teroristo, nećeš moći ni da izneseš kovčege svojih vojnika!" Jeziva pretnja Trampu iz Irana: "Ako napraviš tu grešku, čeka te iznenađenje"

Ostrvo Harg ima ključnu ulogu u iranskom izvozu nafte, preko njega prolazi 90% iranskog izvoza sirove nafte Sjedinjene Države su nedavno bombardovale vojne ciljeve na Hargu, ali su izbegavale udare na naftnu infrastrukturu Neimenovani iranski izvor zapretio je američkom predsedniku Donaldu Trampu "iznenađenjem" ako pošalje američke vojnike na ostrvo Harg, reagujući na napise da SAD razmatraju okupaciju ili blokadu tog ostrva, prenosi iranska državna novinska