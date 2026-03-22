Iran: Trampa čeka “iznenađenje” ako pošalje kopnene snage na ostrvo Harg

Američkog predsednika Donalda Trampa sačekaće "iznenađenje" ako pošalje kopnene snage na ostrvo Harg, naveo je neimenovani iranski izvor, preneli su državni mediji u toj zemlji.

Agencija Tasnim prenela je ovu izjavu kao odgovor na izveštaje da Sjedinjene Američke Države razmatraju okupaciju ili blokadu tog iranskog ostrva. Kako se navodi, neimenovani izvor je izneo tvrdnju da će, "ako Tramp bude napravio grešku u tom smislu, Iranci imati za njega iznenađenje, tako da neće moći čak ni da iznese kovčege sa svojim vojnicima sa iranske teritorije”. Iran je više puta iznosio pretnje Americi i Izraelu od početka rata, kada je pokrenuo uzvratne