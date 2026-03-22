Ivana Španović bez medalje u finalu Svetskog dvoranskog prvenstva

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović zauzela je šesto mesto u finalu troskoka na Svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom Torunju.

Ona je najbolji skok ostvarila u prvoj seriji i iznosio je 14,35 metra, što je za svega 6 centimetra slabije od njenog i nacionalnog rekorda. Ipak, u narednim serijama nije uspela da ga popravi, pa je na kraju ostala bez medalje. Zlato je osvojila Kubanka Lejanis Peres Ernandes rezultatom 14,95, a srebro Venecuelanka Julimar Rohas koja je zabeležila rezultat 14,86, a bronza Sali Sar iz Senegala koja je ostvarila rezultat 14,70.
Povezane vesti »

Ivana Španović: Nemam ništa protiv da budem šesta na svetu i da su ispred mene svetske i olimpijske prvakinje

Ivana Španović: Nemam ništa protiv da budem šesta na svetu i da su ispred mene svetske i olimpijske prvakinje

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Partizan samo do boda u Lučanima

Partizan samo do boda u Lučanima

Danas pre 1 sat
Đoan Penjaroja: Ovo će biti moj prvi derbi, važno da se za meč temeljno pripremimo

Đoan Penjaroja: Ovo će biti moj prvi derbi, važno da se za meč temeljno pripremimo

Danas pre 1 sat
Ivana Španović bez medalje u finalu Svetskog dvoranskog prvenstva

Ivana Španović bez medalje u finalu Svetskog dvoranskog prvenstva

Danas pre 1 sat
Paris pobednik poslednjeg spusta u sezoni u Kvitfjelu

Paris pobednik poslednjeg spusta u sezoni u Kvitfjelu

Sportske.net pre 1 sat
Još jedan svevremeni rekord Lebrona Džejmsa

Još jedan svevremeni rekord Lebrona Džejmsa

B92 pre 46 minuta