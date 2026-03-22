Izraelski general: Berlin, Pariz i Rim u dometu iranskih raketa

Berlin, Pariz i Rim su u dometu iranskih raketa, upozorio je večeras načelnik izraelske vojske Ejal Zamir. „Iran je u petak lansirao interkontinentalnu balističku raketu dometa 4.000 kilometara prema američkoj meti na ostrvu Dijego Garsija u Indijskom okeanu.

Te rakete nisu namenjene da napadaju Izrael. Evropske prestonice su u njihovom dometu – Berlin, Pariz i Rim su svi u njihovom dometu“, rekao je general Zamir u obraćanju emitovanom onlajn. Prema njegovim rečima, posedovanje smrtonosnih strateških kapaciteta radikalnih diktatorskih režima predstavlja opasnost ne samo za Izrael, već i za ceo svet. Prema britanskim izvorima, kako prenose danas francuski mediji, iranske snage su pokušale ali bezuspešno da napadnu