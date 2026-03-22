Izraelski general: Berlin, Pariz i Rim su u dometu iranskih raketa

Berlin, Pariz i Rim su u dometu iranskih raketa, upozorio je načelnik izraelske vojske Ejal Zamir.

"Iran je u petak lansirao interkontinentalnu balističku raketu dometa 4.000 kilometara prema američkoj meti na ostrvu Dijego Garsija u Indijskom okeanu. Te rakete nisu namenjene da napadaju Izrael. Evropske prestonice su u njihovom dometu - Berlin, Pariz i Rim su svi u njihovom dometu", rekao je general Zamir. Prema njegovim rečima, posedovanje smrtonosnih strateških kapaciteta radikalnih diktatorskih režima predstavlja opasnost ne samo za Izrael, već i za ceo