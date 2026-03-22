Stranka slobode i pravde usvojila Deklaraciju „Srbija u Evropskoj uniji 2030“

Stranka slobode i pravde danas je na sednici Glavnog odbora usvojila Deklaraciju „Srbija u Evropskoj uniji 2030“, koja podrazumeva jasan akcioni plan kako taj cilj može biti ostvaren.

Srbija u Evropskoj uniji 2030 – jedni kažu nema šanse, drugi pitaju da li je moguće. A ja vam, kao čovek iza koga stoje rezultati, kažem da je moguće, izjavio je predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas na sednici održanoj danas u Požarevcu. Đilas je istakao da su ključni preduslovi za uspeh jasan cilj i tim ljudi koji znaju posao, naglašavajući da SSP ispunjava oba uslova. Bio sam predsednik Košarkaškog saveza i preuzeo ga sa dugom od dva miliona evra.