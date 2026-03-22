Đilas: Srbija može u EU do 2030, ali ne sa ovom vlašću

Predsednik opozicione Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je danas da je moguće ostvariti plan o Srbiji u Evropskoj uniji 2030. godine ukoliko se zna šta se hoće i ako ima ljudi koji to mogu da ostvare.

Na sednici Glavnog odbora Stranke slobode i pravde (GO SSP) u Požarevcu, predstavljeni su Deklaracija o putu ka EU i Plan o ulasku Srbije do 2030. godine. Đilas je rekao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne želi Srbiju u EU i radi sve suprotno toj ideji i podsetio na tekst koje je Vučić napisao zajedno sa Edijem Ramom u kojem se traži pristup sa ograničenim pravima. Predsednik SSP pohvalio je kadrove svoje stranke i istakao da je od aprila 2019. kada je ona