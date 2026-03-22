SNV: U Zagrebu osvanuli ustaški grafiti s pozivom na ubistvo Milorada Pupovca

U Zagrebu su jutros osvanuli grafiti s ustaškim simbolima i pozivom na ubistvo poslanika i predsednika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorada Pupovca, saopštilo je Srpsko narodno veće (SNV).

Grafiti su ispisani u pothodniku u blizini Osnovne škole "Savski gaj" u Novom Zagrebu. Na istom mestu su i krajem januara bili ispisani slični grafiti. U saopštenju SNV podseća da su pre dva meseca u objavi o tada ispisanim grafitima konstatovali da oni za SNV i SDSS "nisu, nažalost, nikakvo iznenađenje". "Ovoga puta možemo da primetimo da smo kao društvo evoluirali od 'Ustani Bane' do 'Ustani Ante', naime upravo jedan od jutrošnjih grafita na spomenutoj lokaciji