U Zagrebu grafiti s pozivom na ubistvo Milorada Pupovca, saopštilo Srpsko narodno veće

U Zagrebu su osvanuli grafiti s ustaškim simbolima i pozivom na ubistvo predsednika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorada Pupovca, saopštilo je Srpsko narodno veće (SNV) u nedelju, 22. marta.

Ta krovna organizacija srpske manjine u Hrvatskoj je, pored ostalog, saopštila da su ispisani ustaški simboli "popratna ikonografija poziva na smrt predstavniku srpske manjine". Predstavnici gradskih vlasti u Zagrebu, do objavljivanja vesti, nisu odgovorili na hitan upit Radija Slobodna Evropa o tome da li je naloženo uklanjanje grafita, te da li se radi na pronalasku počinilaca.