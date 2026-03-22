Trampov odbor za mir predstavio Hamasu predlog za razoružanje: Trampovi pomoćnici i izaslanici Odbora razgovarali sa militantima, saznaje Rojters

Odbor za mir, međunarodna organizacija koju je osnovao predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp, predstavio je militantnom propalestinskom pokretu Hamas pisani predlog o načinu na koji bi mogao da se razoruža, tvrde dvojica zvaničnika.

Neimenovani izvori navode da je predlog podnet Hamasu tokom sastanaka u Kairu prošle nedelje, a tim razgovorima su prisustvovali Trampovi pomoćnici i izaslanici Odbora za mir Nikolaj Mladenov i Arjeh Lajtstoun, prenosi agencija Rojters (Reuters). Trampov plan za Gazu, oko kog su se Izrael i Hamas složili u oktobru prošle godine i čime je započeo prekid vatre u Pojasu Gaze, predviđa povlačenje izraelske vojske sa palestinskih teritorija i početak infrastrukturne