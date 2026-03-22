Kada nam Vučić vikne „bu“

Možda rata sa Hrvatskom, Albanijom, Kosovom i potencijalno Slovenijom i neće biti, ali je, sudeći po kampanji, jedini način da u njemu pobedimo ako SNS ostane na vlasti u svih 10 opština u kojima se krajem meseca održavaju izbori

Iako nam je predsednik već mnogo puta objasnio da ima daleko bolje informacije od nas i da nije uvek u mogućnosti da ih deli, ipak nas je iznenadio podatkom da je tokom njegovog mandata Slovenija napala Srbiju. Koliko god da su mediji loše radili svoj posao teško je ne primetiti rat, a po njegovim rečima bio je baš žestok i uključivao je napad na srpsku vojsku. „Rušili ste predsednika, rušili ste vojsku, pa hajde sad da srušite patrijarha i srpsku crkvu“, podviknuo