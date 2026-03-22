Noć na vrhu tabele: Laki star – Novi Pazar 1:3 Odbojkaši Novog Pazara pobedili su večeras u Beogradu ekipu Laki stara sa 3:1 u setovima (25:16, 22:25, 25:20 i 25:17).

Taj trijumf u 23. kolu Prve lige Srbije deseti je u nizu za Pazarce, koji će do utakmice u Novom Sadu između Dunav Voleja i Ribnice (nedelja, 17.00) biti na čelu tabele. Vodeći Novi Pazar ima 19 dobijenih i četiri izgubljene utakmice, uz 54 boda. Kraljevačka Ribnica je na skoru 18/4 i osvojila je 52 boda. Laki star zauzima peto mesto sa 15/8 i 41 bodom. Novi Pazar će u 24. kolu dočekati Vranje 1093, dok će Laki star gostovati Smederevu. Ribnica će u narednih