I danas smena sunca i oblaka, a evo kada i gde se očekuju padavine: temperatura do 14 stepeni

U Srbiji u nedelju promenljivo oblačno,uz sunčane periode.

U istočnim i jugozapadnim predelima sredinom dana i posle podne može biti slabe kiše ili kratkotrajnog pljuska, a na višim planimama i slabog snega. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Biće prohladno, ujutro ponegde uz slab mraz. Jutarnja temperatura od -2 do 4°C, maksimakna dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu u nedelju promenljivo oblačno. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 5, maksimalna dnevna 13 stepeni. (Telegraf.rs)