Preminuo novosadski glumac Radoje Čupić

Beta pre 55 minuta

 Novosadski glumac Radoje Čupić preminuo je u 68. godini, javlja portal 021.rs.

Čupić je rođen 1958. godine u Novom Sadu.

Tokom svoje karijere zabeležio je niz pozorišnih, televizijskih i filmskih uloga.

Glumu ja završio na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Dejana Mijača.

Bio je član Narodnog pozorišta u Subotici, Narodnog pozorišta u Somboru, a najveći deo svoje karijere proveo je kao stalni član ansambla Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u Novom Sadu, a jedno vreme je bio direktor Drame SNP.

Pamti se njegovo tumačenje policajca u seriji "Vratiće se rode", a glumio je i u "Montevideo, bog te video", "Ubice mog oca", ""Vojna akademija", "Južni vetar", "Močvara", "Državni službenik".

Dobitnik je više nagrada za glumu, među kojima su i Sterijina nagrada, kao i Zoranov brk.

"Radoje Čupić je bio moje pozorište, moj Figaro, Prospero, Oberon, Ćorkan, Majstor u 'Majstoru i Margariti'... Čupe je bio sve što mu se hoće, lucidan, duhovit, nepredvidiv, spreman da zasmeje, iznenadi, fascinira, da se ludira i bude gospodin kome obrazovanje omogućuje da se igra rečima, likovima i situacijama. U ovom vremenu, u kome teatar sve više postaje profesija, odživeo je svoju čistu umetnost, lišenu šablona, klišea i igranja na sigurno", napisao je reditelj Kokan Mladenović na društvenim mrežama.

(Beta, 23.03.2026)

Povezane vesti »

Serbian News Media pre 55 minuta
Pravo u centar pre 55 minuta
Telegraf pre 55 minuta
Vreme pre 2 sata
B92 pre 2 sata
Moj Novi Sad pre 3 sata
Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaPozorišteNovi SadSombor

Vojvodina, najnovije vesti »

Dnevnik pre 20 minuta
Preminuo novosadski glumac Radoje Čupić

Preminuo novosadski glumac Radoje Čupić

Beta pre 55 minuta
RTV pre 1 sat
RTV pre 40 minuta
Zrenjaninski pre 40 minuta