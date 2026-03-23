Eduar Filip ponovo izabran za gradonačelnika Avra, na putu ka predsedničkim izborima

Eduar Filip (Edouard Philippe) ponovo je večeras izabran za gradonačelnika Avra, na severu Francuske sa gotovo 48 odsto glasova u drugom krugu lokalnih izbora u Francuskoj, preneli su tamošnji mediji i ocenili da je Filip, nekada premijer, sada na dobrom putu da se kandiduje za predsednika na izborima 2027. godine.

Filip je ponovnim izborom za gradonačelnika Avra koji vodi od 2010. godine, sa prekidima pošto je bio premijer, jasnije vidi svoj put za 2027. godinu. On je to ranije postavio kao uslov za svoju predsedničku kandidaturu. U Marseju je pobedio dosadašnji gradonačelnik, levićar Benoa Pajan (Benoit Payan) sa 54,6 odsto glasova ispred kandidata ekstremne desnice Franka Alizioa (Allisio). Levičarski kandidat za gradonačelnika Pariza Emanuel Gregoar (Emmanuel Gregoire)