Objavljeni rezultati lokalnih izbora u Francuskoj: Ko će biti novi gradonačenik Pariza

Prema preliminarnim rezultatima drugog kruga lokalnih izbora u Francuskoj, naredni gradonačelnik Pariza biće kandidat Socijalističke partije Emanuel Gregoar sa osvojenih nešto više od 50 odsto glasova, dok je Rašida Dati, nezavisni kandidat koju je podržala Republikanska stranka, osvojila oko 41 odsto glasova.

Na trećem mestu je Sofija Šikiru, kandidat Nepokorene Francuske, sa osvojenih 7,9 odsto glasova, prenos francuski mediji. Gregoar je iznajmljenim biciklom kompanije "Velib" krenuo ka pariskoj gradskoj kući kako bi preuzeo dužnost, rekavši da time želi da oda počast "revoluciji mobilnosti koja mnogo toga donosi". "Svakako je prijatnije da ovo radim biciklom nego automobilom. Ovo je bila naporna, veoma ozbiljna kampanja", rekao je budući gradonačelnik Pariza. An