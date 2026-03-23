Tripl-dabl Nikole Jokića u pobedi Denvera nad Portlandom

Košarkaši Denvera pobedili su na svom terenu Portland 128:112 (42:40, 33:29, 32:24, 21:19) i zabeležili svoj 44. trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Denvera sa po 22 poena bili su Džamal Marej, koji je imao i sedam asistencija, i srpski centar Nikola Jokić, koji je upisao i 14 skokova i 14 asistencija. Kameron Džonson je dodao 19 poena, Kristijan Braun je upisao 15 poena, dok je Pejton Votson postigao 14 poena. Kod Nagetsa su dvocifreni još bili i Brus Braun sa 13 poena i Eron Gordon sa 12 poena. U ekipi Portlanda najefikasniji je bio Deni Avdija sa 23 poena, uz 14 asistencija i šest